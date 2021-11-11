Про це повідомили у пресслужбі концерну.

АТ “Меридіан”, що входить до складу “Укроборонпрому”, ТОВ “Інноваційний холдинг Sikorsky Challenge” і розробники проєкту “Мобільні бойові роботи” підписали угода про співпрацю.

Вони реалізують спільно проєкт зі створення “мобільних бойових роботів”. Це безекіпажні наземні компактні машини для виконання логістичних, розвідувальних і бойових завдань, зокрема вогневої підтримки та розмінування.

Холдинг Sikorsky Challenge забезпечить маркетинговий супровід, а завод “Укроборонпрому” – серійне виробництво таких роботів.

Директорка з розвитку заводу “Меридіан” Ольга Руденко каже, що ці роботи можуть стати “зброєю майбутнього”.

“[Вони можуть] значно підсилити обороноздатність нашої держави та дати потужний імпульс для подальшого розвитку інноваційних сфер економіки”, — переконана вона.