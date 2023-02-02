Під час спільного засідання кабінету міністрів України та колегії європейської комісії, яке вперше відбулося Києві сьогодні, 2 лютого, Володимир Зеленський заявив, що Україна та Євросоюз не є більше окремими субʼєктами європейського життя.

Про це інформує офіційне інтернет-представництво президента України.

За словами Зеленського, Україна та Євросоюз об’єднуються на багатьох рівнях – на рівні інституцій, політики, правової реальності, економічного життя, соціального життя, енергетики, захисту довкілля спільної безпеки та оборони.

“Україна та Євросоюз більше не є окремими субʼєктами європейського життя. Наші цінності – спільні. Наша доля – спільна. Наш ворог – спільний. Наш захист – спільний. Ментально ми вже разом. Повсякденність нашого життя вже об’єднується.”, – зауважив Зеленський.

Згідно з виступом президента України, напрацювання Євросоюзу у селф-скринінгу нашої держави мають стати основою національного плану наближення до законодавства ЄС. За координацію підготовки цього плану буде відповідальною пані віце-прем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина.

Також він додав, що вже не уявити об’єднаної Європи, об’єднаного європейського суспільства без України, без народу нашої держави. І наші інституції вже де-факто взаємодіють так, як це має бути між державою – членом ЄС і ЄС.

Крім того, він наголосив, що тепер це все повинно бути підтвердженим на політичному й юридичному рівнях. Ключовим кроком буде відкриття переговорів про членство.

Зазначено, що є оновлений план пріоритетних заходів щодо посилення імплементації поглибленої та всеосяжної зони вільної торгівлі на наступні два роки. Це подальша інтеграція секторів економіки України та ринку Євросоюзу. Тобто “промисловий безвіз”, приєднання України до роумінгового простору ЄС, подальша транспортна й торговельна лібералізація, а також інші цілком практичні речі.

“Наші люди, наші громади, бізнес України та бізнес усього ЄС мають відчувати збільшення своїх можливостей. І реальне зміцнення Європи”, – резюмував Зеленський.