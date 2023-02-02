В Євросоюзі вирішили підготувати вдвічі більше бійців Збройних сил України, ніж планувалося. Додатково планують тренувати 15 тисяч військових.

Про це повідомив у Twitter голова європейської дипломатії Жозеп Боррель

“Місія військової допомоги ЄС EUMAM підготує додатково 15 000 українських солдатів, внаслідок чого загальна кількість навчених людей EUMAM досягне 30 000 осіб”, – написав Боррель.

Зазначимо, що EUMAM (місія ЄС зі сприяння Україні) передбачає зміцнення військового потенціалу ЗСУ. У межах навчань проводяться індивідуальні, колективні та спеціалізовані тренування військовослужбовців у різних місцях на територіях держав-членів ЄС. Місію започаткували у жовтні 2022 року.

Раніше за підсумками розмови з прем’єр-міністром Денисом Шмигалем оголосили, що Євросоюз виділить 25 мільйонів євро на розмінування деокупованих районів, що перебувають під загрозою зникнення.