Про це повідомив у Twitter голова європейської дипломатії Жозеп Боррель
“Місія військової допомоги ЄС EUMAM підготує додатково 15 000 українських солдатів, внаслідок чого загальна кількість навчених людей EUMAM досягне 30 000 осіб”, – написав Боррель.
Зазначимо, що EUMAM (місія ЄС зі сприяння Україні) передбачає зміцнення військового потенціалу ЗСУ. У межах навчань проводяться індивідуальні, колективні та спеціалізовані тренування військовослужбовців у різних місцях на територіях держав-членів ЄС. Місію започаткували у жовтні 2022 року.
Раніше за підсумками розмови з прем’єр-міністром Денисом Шмигалем оголосили, що Євросоюз виділить 25 мільйонів євро на розмінування деокупованих районів, що перебувають під загрозою зникнення.
- 2 лютого, напередодні 24-го саміту ЄС-Україна, президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн та голова дипломатії Європейського Союзу Жозеп Боррель прибули до Києва.