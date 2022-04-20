Відповідну заяву опублікували на сайті МЗС України.
У ній ідеться, що українська сторона поділяє заклик щодо потреби в “гуманітарній паузі” та евакуації цивільних з небезпечних зон. Насамперед з багатостраждального Маріуполя.
“Росія має негайно припинити ці блокади. Виконання цих умов забезпечить добровільний, безпечний та безперешкодний прохід цивільних осіб, які рятуються від агресії та насильства”, – йдеться у повідомленні.
Офіційний представник голови дипломатії ЄС Петер Стано долучився до цієї думки, передає “Інтерфакс-Україна“. Він закликав Кремль припинити бойові дії з 21 по 24 квітня.
“Звичайно, ми підтримуємо заклик генерального секретаря ООН. Ми, Європейський союз, також повторюємо свій заклик до припинення бойових дій… І не лише на час Великодня, я сказав би: надовго”, — заявив Стано.
Під час “тиші” ООН готова надіслати допомогу на схід України. Вже надано детальні плани з гумдопомоги двом сторонам. Пауза створила б умови для безпечної евакуації усіх цивільних з зони бойових дій та території, де вони можуть розпочатися.
- Нагадаємо, генеральний секретар Організації Об’єднаних Націй Антоніу Гутерріш констатує, що війна Росії в Україні є трагедією як самостійне явище. Однак, її наслідки значно глобальніші: понад 1/5 людства можуть постати перед проблемою голоду та навіть смерті.