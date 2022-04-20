У МЗС України та в ЄС підтримали заклик генсекретаря ООН Антоніу Гутерріша запровадити режим "тиші" на час Страсного тижня Великодня. Зокрема з 21 по 24 квітня відкрити гуманітарні коридори.

Відповідну заяву опублікували на сайті МЗС України.

У ній ідеться, що українська сторона поділяє заклик щодо потреби в “гуманітарній паузі” та евакуації цивільних з небезпечних зон. Насамперед з багатостраждального Маріуполя.

“Росія має негайно припинити ці блокади. Виконання цих умов забезпечить добровільний, безпечний та безперешкодний прохід цивільних осіб, які рятуються від агресії та насильства”, – йдеться у повідомленні.

Офіційний представник голови дипломатії ЄС Петер Стано долучився до цієї думки, передає “Інтерфакс-Україна“. Він закликав Кремль припинити бойові дії з 21 по 24 квітня.

“Звичайно, ми підтримуємо заклик генерального секретаря ООН. Ми, Європейський союз, також повторюємо свій заклик до припинення бойових дій… І не лише на час Великодня, я сказав би: надовго”, — заявив Стано.