У Міністерстві закордонних справ України заявили, що не підтримують резолюцію щодо боротьби з героїзацією нацизму, яку Росія внесла на Третьому комітеті Генасамблеї ООН, оскільки там замовчуються важливі факти.

Про це повідомляє пресслужба відомства.

У міністерстві вважають, що документ замовчує поневолення окремих європейських народів і виправдовує підписання пакту Молотова — Ріббентропа.

Російську резолюцію не підтримали й більшість країн Європи.

Як повідомляє українська сторона, цей текст замовчує і факт того, що завершення Другої світової війни не стало перемогою над тоталітарними ідеологіями та те, що одним з її результатів було зміцнення комуністичного режиму і поневолення окремих європейських народів.

“Російська Федерація так само продовжує вперто заперечувати визнання актом геноциду українського народу організацію Голодомору 1932-1933 років та депортацію кримськотатарського народу 1944 року, як і інших народів”, – йдеться у повідомленні.

Український МЗС вважає, що реальним підтвердженням відданості Росії боротьбі з нетерпимістю і расовою дискримінацією має стати припинення війни проти України.

“Відтак, ми закликаємо авторів цього щорічного документа на наступній сесії відкинути всі маніпулятивні положення з метою забезпечення консенсусного ухвалення резолюції усіма країнами-членами ГА ООН і, передусім, тими, хто зробив вирішальний вклад у повалення гітлерівського та радянського режимів”, – заявили у відомстві.