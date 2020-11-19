Про це повідомляє пресслужба відомства.
У міністерстві вважають, що документ замовчує поневолення окремих європейських народів і виправдовує підписання пакту Молотова — Ріббентропа.
Російську резолюцію не підтримали й більшість країн Європи.
Як повідомляє українська сторона, цей текст замовчує і факт того, що завершення Другої світової війни не стало перемогою над тоталітарними ідеологіями та те, що одним з її результатів було зміцнення комуністичного режиму і поневолення окремих європейських народів.
“Російська Федерація так само продовжує вперто заперечувати визнання актом геноциду українського народу організацію Голодомору 1932-1933 років та депортацію кримськотатарського народу 1944 року, як і інших народів”, – йдеться у повідомленні.
Український МЗС вважає, що реальним підтвердженням відданості Росії боротьбі з нетерпимістю і расовою дискримінацією має стати припинення війни проти України.
“Відтак, ми закликаємо авторів цього щорічного документа на наступній сесії відкинути всі маніпулятивні положення з метою забезпечення консенсусного ухвалення резолюції усіма країнами-членами ГА ООН і, передусім, тими, хто зробив вирішальний вклад у повалення гітлерівського та радянського режимів”, – заявили у відомстві.
- Раніше повідомлялося, що українська делегація в Тристоронній контактній групі (ТКГ) закликала Росію скликати позачергове засідання ТКГ для обговорення питань розблокування роботи КПВВ та обміну полоненими.