Про це повідомляється на офіційній сторінці української місії при ООН.

“Україна засуджує військовий призов в Криму, а також будь-який тиск. В тому числі через кримінальне переслідування. Росія як держава-окупант повинна: ​​дотримуватися всіх своїх зобов’язань відповідно до міжнародного гуманітарного права, припинити призов жителів Криму на службу в своїх збройних силах”, – сказано в повідомленні.

Українські дипломати також нагадують, що за “ухилення від військової служби” в Криму Росією притягнуті до кримінальної відповідальності понад 100 осіб.

“Женевські конвенції з 1949 року забороняють окупаційній владі примушувати осіб, які перебувають під міжнародним захистом, служити у своїх збройних або допоміжних формуваннях, в тому числі через тиск, або пропаганду”, – підкреслили в українському постпредстві.