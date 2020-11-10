З 8:00 вівторка, 10 листопада, Україна відновила рух через усі контрольні пункти в’їзду-виїзду (КПВВ) через лінію розмежування на Донбасі.

Про це повідомили у Державній прикордонній службі.

“Пропуск громадян і транспортних засобів через контрольні пункти в’їзду-виїзду “Гнутове“, “Новотроїцьке“, “Мар’їнка“, “Майорське“, “Станиця Луганська“, “Щастя“ та “Золоте“, починаючи з 10 листопада, буде проводитися щоденно з 8:00 до 16:00“, – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що під час в’їзду на підконтрольну уряду України територію проводитиметься температурний скринінг громадян. Обов’язковою умовою також є перебування в захисній масці (респіраторі) та дотримання соціальної дистанції з урахуванням нанесеної розмітки.

Також для пропуску через КПВВ громадяни повинні дати згоду на проведення заходів обов’язкової самоізоляції з використанням єдиного електронного сервісу “Вдома“ або обсервації, відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів.