Сьогодні, 28 червня, Україна відзначає День конституції — на честь 27-ї річниці прийняття Основного закону у Верховній Раді. Політики привітали українців зі святом.

Президент України Володимир Зеленський привітав українців з тим, що “Конституції сьогодні виповнюється 27 років”.

“Записані у ній в 1996 році слова перестали бути історією – вони стали для українців по-справжньому життєвими і нагальними: слова про право на життя і свободу, честь і гідність, про ціну нашої землі. Уже нікому в країні не треба пояснювати значення слова “суверенна”. Жоден українець більше ніколи не сприйматиме закарбовані в ній права та свободи як щось дане нам зверху. Вони сьогодні виборюються у важкій боротьбі самопожертвою та життями. Наша Україна. Суверенна. Незалежна. Демократична. Правова. Була, є і буде”, – зазначив президент.

П’ятий президент України Петро Порошенко написав, що “ми часто сприймаємо Конституцію як перелік прав та свобод, обов’язків та повноважень, як декларацію наших намірів і мрій.А давайте спробуємо подивитися на Конституцію як на план дій”.

Він додав:

“Що означає європейська ідентичність Українського народу і незворотність європейського та євроатлантичного курсу України?Це означає, що всі гілки влади, від яких це залежить, мають виконати свої конституційні обов’язки і забезпечити початок переговорів про вступ до Європейського Союзу вже цього року”.

Народний депутат України Дмитро Разумков зазначив, що “наші головні цінності і найважливіші принципи закріплені в Конституції. Їх боронять на фронті наші захисники, їх відстоює весь народ. Саме ці принципи й цінності відрізняють нас від росії. Тому зберегти їх під час війни – одне з головних завдань для кожного з нас”.

Голова Служби безпеки України генерал-майор Василь Малюк привітав українців та додав:

“Вдячний кожному українцю, хто допомагає очищенню країни від ворога та робить свій внесок у захист Батьківщини! Ми обов’язково збережемо свою державу та відбудуємо її! Щоб новий День Конституції України святкувати у мирі, злагоді та безпеці”.

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний також привітав українців.

“Весь український народ демонструє непохитну вірність та міць у важкій боротьбі за свої конституційні права та свободи. Правда на нашому боці. З Днем Конституції України!”

До привітань України також долучилась голова Європейського парламенту Роберта Мецола.

“В День Конституції ми знову підтверджуємо нашу підтримку права України на існування. За їх право обирати свою долю, жити вільно і безстрашно.Ми відзначаємо хоробрість, непокору та стійкість людей, які надихнули світ. Ми з вами скільки завгодно”.