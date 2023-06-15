Головний республіканець у комітеті із закордонних справ Сенату США Джим Ріш та демократ Шелдон Вайтхаус із комітету з юриспруденції представили законопроєкт, що дозволяє президенту Джо Байдену вилучати російські активи та передавати їх Україні.

Джерело: Financial Times

Обидві партії посилюють тиск на адміністрацію Байдена та союзників США з метою знайти способи профінансувати відновлення країни коштами Росії.

Документ покладає “фінансову відповідальність за відновлення України” на Росію та надає президенту США право “конфіскувати” заморожені активи російської держави в США, включаючи резерви ЦБ, для швидкої передачі Україні.

Крім того, у ньому міститься заклик до Байдена наполягати на створенні “спільного міжнародного механізму компенсації” з іноземними партнерами як додаткового способу спрямування конфіскованих російських активів Україні.

Відколи Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну в лютому 2022 року, західні країни конфіскували російські активи на суму близько 300 мільярдів доларів.

На Капітолійському пагорбі зростає поштовх до того, щоб США та їхні союзники використали ці гроші, оскільки активізуються переговори про механізми фінансування довгострокового відновлення України, включно з конференцією, яка відбудеться цього місяця у Великій Британії.

Наголошується, що практичний дієвий механізм зменшить ціну для західних союзників.

Однак у США та ЄС є сумніви щодо життєздатності передачі заморожених російських активів Україні для її відновлення, що ускладнює західним союзникам узгодження плану.

Адміністрація Байдена все ще зважує, що вона може зробити з російськими активами, і не зайняла позиції щодо закону, запропонованого Рішем і Вайтхаусом.

На слуханнях у Конгресі цього тижня міністерка фінансів Джанет Єллен заявила, що “важливо, аби будь-які наступні кроки, які ми вживаємо, здійснювалися шляхом ретельних консультацій із союзниками та партнерами”, враховуючи, що більшість заморожених російських суверенних активів перебувають за межами США.

Занепокоєння щодо акту конфіскації та передачі російських суверенних активів включають те, що це може дестабілізувати фінансові ринки; створити прецедент для розгортання таких заходів як зовнішньополітичного інструменту в усьому світі; заохочувати відповідь Москви.

Деякі західні дипломати також можуть бути стурбовані тим, що, спрямувавши кошти на відбудову України, повернення суверенних активів Росії може бути знято зі столу як розмінної монети в майбутніх переговорах щодо врегулювання конфлікту.

Натомість прихильники кроку наголошують, що війна РФ проти України настільки унікальна, що такий крок є доречним.

“Враховуючи жорстокість Росії та триваючі воєнні злочини проти українського народу, цілком правильно, щоб кошти російського уряду в Сполучених Штатах були конфісковані та перепрофільовані, щоб допомогти Україні виграти війну та відновити свою країну”, — заявив Ріш у коментарі Financial Times.

Зауважимо, 24 травня офіційні особи держав-членів ЄС і Європейської комісії обговорили законний шлях використання прибутку від заморожених російських активів, що зберігаються на рахунках депозитарію Euroclear.

Також 30 травня єврокомісар з питань юстиції Дідьє Рейндерс заявив, що в Європейському Союзі розглядають кроки щодо заморожених російських активів на суму понад 24 мільярди євро.

10 травня Генеральний прокурор США Меррік Гарленд дозволив першу передачу конфіскованих російських активів для використання в Україні.

Прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак на саміті Ради Європи в Ісландії заявив, що європейські країни сподіваються створити “реєстр”, щоб “забезпечити відповідальність за злочини, скоєні в Україні”.

Натомість у Польщі пропонують внести зміни до Конституції, аби конфісковувати заморожені російські активи.