Про це повідомляється на сайті Федерації біатлону України.

У складі України в гонці виступали Ірина Петренко, Віта Семеренко, Богдан Цимбал та Артем Прима.

На першому етапі Петренко передала естафету сьомою, але Семеренко була не дуже точною у стрільбі та втратила дві позиції.

На третьому етапі Цимбал точно та швидко відстрілявся, що допомогло йому вийти на третє місце, яке на фініші зберіг Прима.

Фото – IBU

Перемогу здобула команда Норвегії, а срібло завоювала Німеччина.

  • Раніше цього місяця українська біатлоністка Юлія Джима виграла “срібло” в індивідуальних перегонах на 15 км на етапі Кубка світу в Антхольц-Антерсельві.