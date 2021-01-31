Про це повідомляється на сайті Федерації біатлону України.
У складі України в гонці виступали Ірина Петренко, Віта Семеренко, Богдан Цимбал та Артем Прима.
На першому етапі Петренко передала естафету сьомою, але Семеренко була не дуже точною у стрільбі та втратила дві позиції.
На третьому етапі Цимбал точно та швидко відстрілявся, що допомогло йому вийти на третє місце, яке на фініші зберіг Прима.
Фото – IBU
Перемогу здобула команда Норвегії, а срібло завоювала Німеччина.
- Раніше цього місяця українська біатлоністка Юлія Джима виграла “срібло” в індивідуальних перегонах на 15 км на етапі Кубка світу в Антхольц-Антерсельві.