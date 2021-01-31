Збірна України виграла бронзові медалі в змішаній естафеті на чемпіонаті Європи з біатлону у Душниках-Здруй (Польща).

Про це повідомляється на сайті Федерації біатлону України.

У складі України в гонці виступали Ірина Петренко, Віта Семеренко, Богдан Цимбал та Артем Прима.

На першому етапі Петренко передала естафету сьомою, але Семеренко була не дуже точною у стрільбі та втратила дві позиції.

На третьому етапі Цимбал точно та швидко відстрілявся, що допомогло йому вийти на третє місце, яке на фініші зберіг Прима.

Фото – IBU

Перемогу здобула команда Норвегії, а срібло завоювала Німеччина.