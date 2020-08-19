Україна виходить ще з семи міжнародних договорів, укладених у рамках Співдружності Незалежних Держав у галузі цивільної авіації.

Про це повідомив представник Уряду в Верховній Раді Василь Мокан.

“Кабінет Міністрів ухвалив проєкт постанови “Про вихід України з окремих міжнародних договорів, укладених у рамках Співдружності Незалежних Держав”. Документ пропонує денонсувати окремі міжнародні договори, укладені у рамках СНД у галузі цивільної авіації”, – йдеться в повідомленні.

Нардеп від “Європейської Солідарності” Олексій Гончаренко уточнив, що Україна виходить з переліку міжнародних договорів:

Рішення про створення Міждержавної консультативної ради “Радіонавігація”,

Угода про Дальнє радіонавігаційне забезпечення у Співдружності Незалежних Держав,

Угода про практичне використання статті 83 bis Конвенції про міжнародну цивільну авіацію,

Угода про співробітництво в організації та проведенні пошуково-рятувального забезпечення польотів повітряних суден цивільної авіації,

Угода про співробітництво із забезпечення захисту цивільної авіації від актів незаконного втручання,

Меморандум про принципи взаємодії й співробітництва у галузі цивільної авіації,

Рішення про реформування Міждержавної консультативної ради “Радіонавігація”.

Мокан, своєю чергою, зазначив, що на сьогодні суб’єкти авіаційної діяльності Російської Федерації, в тому числі пілоти авіації загального призначення, порушують правила та порядок використання повітряного простору над територією АР Крим, попри встановлення з 22 грудня 2014-го року постійної заборони на використання повітряного простору України. У період з березня 2014-го по сьогодні на російські авіакомпанії, що порушують правила та порядок використання повітряного простору над територією Криму, Державіаслужбою винесено понад 107 тисяч постанов про накладення штрафів за правопорушення у галузі цивільної авіації на загальну суму понад 14,5 млрд гривень.

ДОВІДКА. Співдружність Незалежних Держав (СНД) – міжнародна організація, покликана регулювати співпрацю між державами, які раніше входили до складу СРСР. СНД не є наддержавним утворенням і функціонує на добровільних засадах.

СНД було засновано главами РРФСР (Російська Радянська Федеративна Соціалістична Республіка), Білорусі та України шляхом підписання 8 грудня 1991 року в Віскулях (Біловезька пуща) “Угоди про створення Співдружності Незалежних Держав” (відома як Біловезька угода).

У документі, що складався з преамбули та 14 статей, констатувалося, що Союз РСР припиняє своє існування як суб’єкт міжнародного права і геополітичної реальності. Однак сторони домовилися про утворення Співдружності Незалежних Держав.