Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.
“100% особового складу українського національного персоналу у Місії НАТО в Афганістані “Рішуча Підтримка” повернулося в Україну у період з 1 по 5 червня 2021 року рейсом літака Повітряних сил ЗС України ІЛ-76МД”, – йдеться в повідомленні.
Планове повернення відбулося відповідно до рішення сторони НАТО щодо завершення діяльності Місії, яке було ухвалене 14 квітня 2021 за результатами проведення засідання Північноатлантичної ради на рівні міністрів закордонних справ і міністрів оборони держав-контрибуторів Місії.
До складу тренувально-дорадчої Місії НАТО в Ісламській Республіці Афганістан входив 21 військовослужбовець Збройних сил України.
У Генштабі пояснили, що основними завданнями українського національного персоналу були: виконання обов’язків на посадах штабних офіцерів у Штабі Місії РП-А; ведення інженерної розвідки шляхів руху, об’єктів та місцевості; виконання заходів з протидії застосуванню саморобних вибухових пристроїв та знешкодження вибухонебезпечних предметів; чергування у складі сил зведеного загону швидкого реагування тощо.
Зазначається, що отриманий досвід під час виконання завдань українські військовослужбовці застосовуватимуть на Батьківщині. Зокрема, виконуючи завдання за призначенням з протидії збройній агресії російської федерації в районі проведення операції Об’єднаних сил.
- Нагадаємо, 15 квітня президент США Джо Байден офіційно заявив про те, що американські війська залишать територію Афганістану до 11 вересня 2021 року, що покладе край 20-річній війні — найтривалішій в історії Сполучених Штатів.
- 26 травня у Пентагоні повідомили, що прискорюють виведення військ з Афганістану. Американський військовий контингент може залишити країну до середини липня.