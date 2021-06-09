Україна вивела з Афганістану своїх військовослужбовців, які брали участь у місії НАТО "Рішуча підтримка".

Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

“100% особового складу українського національного персоналу у Місії НАТО в Афганістані “Рішуча Підтримка” повернулося в Україну у період з 1 по 5 червня 2021 року рейсом літака Повітряних сил ЗС України ІЛ-76МД”, – йдеться в повідомленні.

Планове повернення відбулося відповідно до рішення сторони НАТО щодо завершення діяльності Місії, яке було ухвалене 14 квітня 2021 за результатами проведення засідання Північноатлантичної ради на рівні міністрів закордонних справ і міністрів оборони держав-контрибуторів Місії.

До складу тренувально-дорадчої Місії НАТО в Ісламській Республіці Афганістан входив 21 військовослужбовець Збройних сил України.

У Генштабі пояснили, що основними завданнями українського національного персоналу були: виконання обов’язків на посадах штабних офіцерів у Штабі Місії РП-А; ведення інженерної розвідки шляхів руху, об’єктів та місцевості; виконання заходів з протидії застосуванню саморобних вибухових пристроїв та знешкодження вибухонебезпечних предметів; чергування у складі сил зведеного загону швидкого реагування тощо.

Зазначається, що отриманий досвід під час виконання завдань українські військовослужбовці застосовуватимуть на Батьківщині. Зокрема, виконуючи завдання за призначенням з протидії збройній агресії російської федерації в районі проведення операції Об’єднаних сил.