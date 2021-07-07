Виконавчий комітет Національного олімпійського комітету України за поданням національних федерацій затвердив поіменний склад Олімпійської збірної України для участі в Олімпіаді в Токіо.

Про це повідомила пресслужба НОК.

“Попри вплив всесвітньої пандемії та суттєві зміни спортивного календаря, зокрема перенесення Ігор з 2020-го на 2021 рік, українські спортсмени долали жорсткий кваліфікаційний відбір, виборюючи право представляти країну у змаганнях найсильніших атлетів планети”, – йдеться в повідомленні.

Зокрема, Україну на найголовнішому спортивному форумі чотириріччя представлятимуть 158 олімпійців у 25 видах спорту та 30-ти дисциплінах.

Українські спортсмени виступатимуть у бадмінтоні, боксі, боротьбі вільній (та жіночій) греко-римській, важкій атлетиці, велоспорті (шосе, трек, маунтинбайк), веслуванні академічному, веслуванні на байдарках і каное (веслувальному слаломі), гімнастиці спортивній, гімнастиці художній, дзюдо, карате, кінному спорті, легкій атлетиці, плаванні, плаванні артистичному, стрільбі з лука, стрільбі кульовій, стрибках у воду, стрибках на батуті, сучасному п’ятиборстві, тенісі, тенісі настільному, тріатлоні та фехтуванні.

Ігри XXXII Олімпіади в Токіо триватимуть з 23 липня по 8 серпня.

У НОК також додали, що з метою збереження здоров’я наших олімпійців та з огляду на жорсткі вимоги COVID-протоколу Оргкомітету Токіо-2020, традиційну урочисту ходу збірної, яка передує від’їзду команди на Ігри, змінить чотиригодинний телемарафон, що відбудеться у неділю, 11 липня в прямому ефірі офіційного транслятора Олімпійських ігор в Токіо в Україні – телеканалу “UA:Перший”, починаючи з 17:00.

Поіменний склад Олімпійської збірної України