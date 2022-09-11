Про це написав глава держави у Twitter.

Президент заявив, що Україна на сьогодні добре знає, що таке тероризм. Він висловив щире співчуття американському народові через трагедію, яка сталася 21 рік тому.

“Сьогодні віддаємо шану пам’яті жертв терактів 11.09.2001. Цей день – один з найтрагічніших в історії США та світу. Україна, яка щодня зазнає ракетних обстрілів, добре знає, що таке тероризм, і щиро співчуває американському народові”, — написав Зеленський.

Український лідер упевнений, що тероризм є тим злом, яке не має місця у сучасному світі.

Сьогодні віддаємо шану пам’яті жертв терактів 11.09.2001. Цей день – один з найтрагічніших в історії 🇺🇸 та світу. 🇺🇦, яка щодня зазнає ракетних обстрілів, добре знає, що таке тероризм, і щиро співчуває американському народові. Тероризм – зло, якому не місце в сучасному світі! — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) September 11, 2022

Зазначимо, що зранку 11 вересня 2001 року у США сталася низка терористичних атак. Терористи-смертники на захоплених літаках атакували вежі Всесвітнього торговельного центру у Нью-Йорку та будівлю Пентагону у Вашингтоні.

Перший літак врізався у Північну башту Всесвітнього торговельного центру у Нижньому Манхеттені о 8:46 ранку. Через сімнадцять хвилин у Південну вежу врізався інший літак. Менше ніж за півтори години вежі-близнюки впали. У них працювало до 50 тисяч осіб.

Третій авіалайнер врізався у західний фасад Пентагону 0 9:37 та четвертий о 10:03 впав на поле на півдні Пенсильванії. Останній прямував до Капітолія або Білого дому, але задуму терористів не судилося збутися.

Внаслідок найтрагічнішого терористичного акту загинуло понад 2 600 осіб у торговельному центрі та ще 125 у Пентагоні. В авіалайнерах загинули 256 людей, серед них були громадяни 91 держави, зокрема й України. Теракт влаштували 19 молодих арабів, які виконували накази ісламістів з Афганістану.