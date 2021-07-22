Про це заявив заступник голови Держпраці Ігор Дегнера в інтерв’ю LIGA.net.

За даними Держстату, на початок 2021 року в Україні налічувалося 3,2 млн незареєстрованих найманих працівників. З них 1,4 млн – у сільському господарстві, 557 000 – у будівництві, 520 000. – у сфері торгівлі. Йдеться про тисячі роботодавців, значна частина з яких працює у неформальному секторі економіки.

“Якщо порахувати які сплати податків могли б бути хоча б у розрахунку до мінімальної зарплати, йдеться про втрати держави близько 100 млрд гривень на рік. Хоча й насправді суми можуть бути більшими: деякі фахівці вважають оцінку Держстату заниженою. Можливі масштаби цього явища – 4-5 млн осіб. Тобто втрати бюджету можуть бути суттєвішими”, – заявив Дегнера.

За його словами, Держпраці не може боротися із зайнятістю на підприємствах, яких не існує юридично. Але інспектори відомства можуть ідентифікувати їх та передавати інформацію до поліції та податкової.

Держпраці очікує змін, які б закріпили її повноваження на законодавчому рівні. Наразі вони регулюються лише актами Кабміну.

“Наприклад, у 2019 році суд скасував 295 Постанову КМУ (у ній були прописані умови та параметри інспекційних перевірок Держпраці, – ред.). Після цього ми зафіксували миттєве скорочення кількості офіційних працівників на півмільйона, адже бізнес зрозумів, що інспекційних перевірок більше не буде”, – додав Дегнера.