Про це повідомила пресслужба Офісу президента.

“Ввести в дію рішення Ради національної безпеки і оборони від 2 квітня 2021 року” Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) “, – йдеться в указі.

Санкції введено стосовно:

  • російського федерального агентства “Росспівробітництво”;
  • авіакомпанії “Волга-Дніпро”;
  • агрегатного заводу, заводу “спецагрегати” (Севастополь);
  • технічної бази “Зірочка” (Мурманська область);
  • машинобудівного заводу “спецагрегати” (Челябінська область);
  • ТОВ “Завод Молот-Механіка” (Севастополь);
  • ТОВ “Севмормаш-2М” (Севастополь);
  • суднобудівного підприємства “Дальзавод” (Приморський край);
  • виробника гідравлічних і пневматичних силових установок “Севастопольський агрегатний завод”;
  • ВАТ “514 авіаційний ремонтний завод” (Тверська область);
  • ВАТ “322 авіаційний ремонтний завод” (Приморський край).

Згідно з указом, санкції застосовуються у вигляді блокування активів, обмеження торгових операцій, повного припинення транзиту ресурсів, польотів і перевезень по території України, запобігання виведенню капіталів за межі країни, зупинення виконання економічних і фінансових зобов’язань, анулювання або призупинення ліцензій та інших дозволів, заборони на участь в приватизації, оренди державного майна резидентами іноземної держави і особами, які прямо або побічно контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах.

Обмеження введені строком на три роки. Забезпечити реалізацію і моніторинг ефективності санкцій доручено Кабінету міністрів країни, Службі безпеки України та Національному банку.