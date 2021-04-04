Про це повідомила пресслужба Офісу президента.

“Ввести в дію рішення Ради національної безпеки і оборони від 2 квітня 2021 року” Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) “, – йдеться в указі.

Санкції введено стосовно:

російського федерального агентства “Росспівробітництво”;

авіакомпанії “Волга-Дніпро”;

агрегатного заводу, заводу “спецагрегати” (Севастополь);

технічної бази “Зірочка” (Мурманська область);

машинобудівного заводу “спецагрегати” (Челябінська область);

ТОВ “Завод Молот-Механіка” (Севастополь);

ТОВ “Севмормаш-2М” (Севастополь);

суднобудівного підприємства “Дальзавод” (Приморський край);

виробника гідравлічних і пневматичних силових установок “Севастопольський агрегатний завод”;

ВАТ “514 авіаційний ремонтний завод” (Тверська область);

ВАТ “322 авіаційний ремонтний завод” (Приморський край).

Згідно з указом, санкції застосовуються у вигляді блокування активів, обмеження торгових операцій, повного припинення транзиту ресурсів, польотів і перевезень по території України, запобігання виведенню капіталів за межі країни, зупинення виконання економічних і фінансових зобов’язань, анулювання або призупинення ліцензій та інших дозволів, заборони на участь в приватизації, оренди державного майна резидентами іноземної держави і особами, які прямо або побічно контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах.

Обмеження введені строком на три роки. Забезпечити реалізацію і моніторинг ефективності санкцій доручено Кабінету міністрів країни, Службі безпеки України та Національному банку.