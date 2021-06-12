Відповідне рішення було ухвалене на засіданні Уряду 9 червня, інформують #Букви.

Ініціатива на $6 млн

“Схвалити проєкт Листа до Міжнародного валютного фонду щодо надання фінансової допомоги Республіці Судан для реструктуризації її боргів перед зазначеним Фондом”, – йдеться у розпорядженні Уряду.

Водночас у пояснювальній записці до цього проєкту наголошується, що напередодні Рада директорів МВФ схвалила пакет фінансування для надання повного звільнення боргів Судану перед МВФ іншими державами-членами Фонду в рамках Ініціативи для бідних країн з великою заборгованістю (Heavily Indebted Poor Countries Initiative).

Погашення боргів Судану перед МВФ буде відбуватися шляхом використання коштів, накопичених на спеціально створених для таких випадків рахунках (спеціальний страховий рахунок (SCA-1) та адміністративний рахунок відстрочених зборів), шляхом використання 100% коштів, доступних на адміністративному рахунку відстрочених зборів, та 865 мільйонів СПЗ із 1,1 мільярда СПЗ на рахунку SCA-1, а також коштом додаткових грантових коштів країн-членів МВФ.

Наразі обсяг коштів України на рахунку в МВФ становить 16,74 млн СПЗ, що у доларовому еквіваленті дорівнює близько 23,9 млн.

Зазначається, що Міністерство розвитку економіки, Міністерство юстиції та Національний банк України узгодили позицію щодо підтримки ініціативи МВФ щодо списання боргу Судану в пропорційному співвідношенні до розміру квоти України в МВФ у сумі 4,2 млн СПЗ (близько 6 млн доларів). Кабмін цей проєкт підтримав.

При цьому Міністерство закордонних справ України листом від 19 квітня повідомило, що не підтримує зазначену Ініціативу з міркувань політичного характеру. Деталей цього листа не повідомили, але #Букви знають ймовірну причину.

Чий Крим?

Річ у тім, що у 2018 році відносини між Україною та Суданом різко загострилися. Тоді Судан проголосував проти резолюції Генеральної асамблеї ООН, яка порушувала питання територіальної приналежності Криму.

Відносини погіршилися й через гучні заяви суданського посла у Росії Надіра Юсуфа Бабікера.

Зокрема, дипломат в інтерв’ю російським “Ізвєстіям” заявив, що Судан визнає результати кримського референдуму у 2014 році, а отже виправдовує російську анексію півострова.

“Судан вважає, що кримський референдум відповідає міжнародному праву”, – заявив дипломат.

На уточнювальне питання щодо того, чи можна цю заяву розуміти як те, що Судан визнає Крим частиною Росії, Бабікер відповів:

“Так, виходячи з цієї позиції ми й проголосували на засіданні комітету Генеральної Асамблеї. Голосування було ініційовано Україною, якщо я не помиляюся. Судан підтримав Росію і висловився проти”.