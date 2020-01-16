Про це вона повідомляє на своїй сторінці в Facebook.
За словами Оліфер, вибори на тимчасово окупованих територіях можна проводити тільки після повного повернення Україною контролю над кордоном.
Крім того, українська сторона наполягає на проведенні виборів після повернення в рідні міста внутрішньо переміщених осіб.
“Також міжнародний досвід проведення виборів на пост-конфліктних територіях свідчить, що передчасне проведення виборів, або неналежна підготовка до них не тільки не сприяє примиренню і реінтеграції, а й може спровокувати відновлення бойових дій. Тільки повернення внутрішньо переміщених осіб і біженців в свої рідні міста і села, їх участь у виборах здатні забезпечити тривалий мир”, – пише Оліфер.
При цьому Україна також звернула увагу на те, що моніторинг безпеки на російсько-українському кордоні міжнародними спостерігачами, передбачений Мінськими домовленостями, як і раніше не здійснюється.
- Згідно з підсумковим комюніке зустрічі в “нормандському форматі”, лідери чотирьох країн-учасниць (України, Франції, Німеччини та Росії) “вважають за необхідне інкорпорувати “формулу Штайнмаєра” в українське законодавство”.
- 1 жовтня Володимир Зеленський заявив, що українська делегація на переговорах Тристоронньої контактної групи затвердила текст “формули Штайнмаєра” про проведення місцевих виборів на окупованих територіях Донецької та Луганської областей.
- #Букви розповіли, що таке “формула Штайнмаєра”. Фактично це метод імплементації Комплексу заходів із виконання Мінського протоколу, запропонований німецьким політиком Франком-Вальтером Штайнмаєром, який полягає в теоретичному варіанті врегулювання війни на Донбасі шляхом проведення місцевих виборів під наглядом ОБСЄ, надання тимчасового особливого статусу окремим територіям Донбасу, а потім – після доповіді представників ОБСЄ за підсумками виборів – надання постійного особливого статусу цим територіям.