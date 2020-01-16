Прес-секретар представника України в Тристоронньої контактній групі Леоніда Кучми Дарка Оліфер розповіла про нову умову для виборів на тимчасово окупованих територіях.

Про це вона повідомляє на своїй сторінці в Facebook.

За словами Оліфер, вибори на тимчасово окупованих територіях можна проводити тільки після повного повернення Україною контролю над кордоном.

Крім того, українська сторона наполягає на проведенні виборів після повернення в рідні міста внутрішньо переміщених осіб.

“Також міжнародний досвід проведення виборів на пост-конфліктних територіях свідчить, що передчасне проведення виборів, або неналежна підготовка до них не тільки не сприяє примиренню і реінтеграції, а й може спровокувати відновлення бойових дій. Тільки повернення внутрішньо переміщених осіб і біженців в свої рідні міста і села, їх участь у виборах здатні забезпечити тривалий мир”, – пише Оліфер.

При цьому Україна також звернула увагу на те, що моніторинг безпеки на російсько-українському кордоні міжнародними спостерігачами, передбачений Мінськими домовленостями, як і раніше не здійснюється.