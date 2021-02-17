Україна виходить зі ще однією угоди СНД

Covid-19 Україна

оновлено 17.02.2021 о 15:02

Всього:

1280904 (+4286)

Хворіють:

127325 (+4286)

Вилікувались:

1128890 (+5922)

Померло:

24689 (+147)

16:46 Чоловік Єлизавети II, принц Філіп ушпиталений через погане самопочуття
16:39 Кабмін дозволив реєстрацію нових авто у салонах
Ексклюзив
16:22 «Слуги» пропонують ухвалити «парламентський кодекс ввічливості» через ситуацію з Рудиком: фотофакт
16:19 В лютий мороз «слуга народу» вигуляла в Раду літню сукню Dolce&Gabbana та сумку Salvatore Ferragamo
16:16 Вагітних жінок необхідно вакцинувати проти COVID-19 у першу чергу, – вчені
16:14 МОЗ запустив портал вакцинації, але поки без можливості записатися
15:48 Бахрейн одним з перших в світі вводить цифрові COVID-паспорти
15:16 Легка форма COVID-19 може свідчити про неандертальські гени хворого: дослідження
14:56 Севілья – Боруссія Д: Де і коли дивитися онлайн-трансляцію матчу
13:58 Порту – Ювентус: Де і коли дивитися онлайн-трансляцію матчу
13:49 У Раді забракло голосів, щоб відсторонити нардепа Рудика від засідань за сексизм
13:38 Продажі Gucci стрімко впали у четвертому кварталі 2020 року
13:12 Антоненко підтримав висунення волонтерки Юлії Кузьменко кандидаткою у нардепи
12:55 Японія починає вакцинацію проти COVID-19
12:50 Менеджер паролів LastPass перестає бути безкоштовним — доведеться обирати між комп’ютером і телефоном
12:26 У Криму окупанти вночі обшукували будинки кримських татар: є затримані
12:13 З сайтів КОДА та «Слуг народу» зникла інформація про нардепа Дубінського
Партнерський матеріал
11:53 Букет в подарунок – приємний знак уваги
11:50 Нова Зеландія виводить останні війська з Афганістану
11:40 Справу «луцького терориста» передали до суду
11:25 У Варшаві банда дилерів з України викрала 25-річну дівчину
11:21 В Україні вперше виставили на продаж в’язницю: стартова ціна – понад 220 млн грн
10:45 В Грецію прийшов циклон «Медея», Афінський Акрополь засипало снігом: фото
10:38 «Слуги» відновлюють позбавлення волі за несплату податків, – «ЄС»
10:12 На порядку денному Ради – заява щодо Революції Гідності та покарання за «мінування»: трансляція
09:49 У США подали позов проти Трампа і Джуліані за «підбурювання до штурму Капітолія»
Партнерський матеріал
09:34 У квітні 2021 року виповнюється рік популярному київському сервісу доставки овочів і фруктів OVO
08:54 В Україні за минулу добу зафіксовано 4286 нових випадків COVID-19
08:26 В Австрії бари і ресторани будуть закриті до Великодня
07:47 17 лютого 2021 року: яке сьогодні свято, традиції, прикмети, іменини
07:10 Сьогодні в Україні сніжитиме, температура до -9°C

Україна виходить зі ще однією угоди СНД

У середу, 17 лютого, Кабінет Міністрів України погодив припинення дії Угоди про координацію міждержавних відносин у галузі поштового та електричного зв'язку.

Середа, 17 лютого 2021, 13:53

Відповідне рішення ухвалили на засіданні Уряду, повідомляє кореспондент #Букв.

Угода про координацію міждержавних відносин у галузі поштового та електричного зв’язку діяла з 1992 року та була підписана у Бішкеку.

Кабмін доручив Міністерству закордонних справ України в установленому порядку повідомити Виконавчий комітет Співдружності незалежних держав про вихід України з угоди.

Зазначається, що причиною виходу з угоди є те, що вона не набула практичної реалізації в Україні за час своєї дії.

  • У травні 2018 року п’ятий президент Петро Порошенко повідомив, що Україна перегляне всі укладені в рамках Співдружності Незалежних Держав (СНД) міжнародні угоди і вийде з тих, які не відповідають національним інтересам країни. Згодом Порошенко підписав закон про припинення дії Договору про дружбу з Російською Федерацією.
  • Нинішній голова МЗС Дмитро Кулеба раніше повідомив, що вважає СНД (Співдружність Незалежних Держав) “клубом невдах”, який “ні на що не здатен”.
  • У липні цього року президент Володимир Зеленський підписав указ про вихід України з угоди про створення Ради керівників підрозділів фінансової розвідки держав – учасниць СНД.
Теги: Кабмін, СНД, угода, Україна

Букви в Google News

Підписатись

Читати #Букви у Telegram і у Facebook