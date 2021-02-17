Україна виходить зі ще однією угоди СНД

У середу, 17 лютого, Кабінет Міністрів України погодив припинення дії Угоди про координацію міждержавних відносин у галузі поштового та електричного зв'язку.

Відповідне рішення ухвалили на засіданні Уряду, повідомляє кореспондент #Букв.

Угода про координацію міждержавних відносин у галузі поштового та електричного зв’язку діяла з 1992 року та була підписана у Бішкеку.

Кабмін доручив Міністерству закордонних справ України в установленому порядку повідомити Виконавчий комітет Співдружності незалежних держав про вихід України з угоди.

Зазначається, що причиною виходу з угоди є те, що вона не набула практичної реалізації в Україні за час своєї дії.