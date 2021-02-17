Україна виходить зі ще однією угоди СНД

Відповідне рішення ухвалили на засіданні Уряду, повідомляє кореспондент #Букв.
Угода про координацію міждержавних відносин у галузі поштового та електричного зв’язку діяла з 1992 року та була підписана у Бішкеку.
Кабмін доручив Міністерству закордонних справ України в установленому порядку повідомити Виконавчий комітет Співдружності незалежних держав про вихід України з угоди.
Зазначається, що причиною виходу з угоди є те, що вона не набула практичної реалізації в Україні за час своєї дії.
- У травні 2018 року п’ятий президент Петро Порошенко повідомив, що Україна перегляне всі укладені в рамках Співдружності Незалежних Держав (СНД) міжнародні угоди і вийде з тих, які не відповідають національним інтересам країни. Згодом Порошенко підписав закон про припинення дії Договору про дружбу з Російською Федерацією.
- Нинішній голова МЗС Дмитро Кулеба раніше повідомив, що вважає СНД (Співдружність Незалежних Держав) “клубом невдах”, який “ні на що не здатен”.
- У липні цього року президент Володимир Зеленський підписав указ про вихід України з угоди про створення Ради керівників підрозділів фінансової розвідки держав – учасниць СНД.