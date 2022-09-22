Про це повідомило Axios.

Україна запросила Ізраїль допомогти у боротьбі з російським вторгненням. За словами анонімних високопоставлених ізраїльських чиновників, Київ просить надати розвідувальні дані щодо співпраці Ірану та Росії.

Заступниця уповноваженого Ізраїлю з Євро-Азії Симона Гальперін офіційно приїхала до Києва 7 вересня. Вона займається справами Росії та України. Чиновниця зустрілася зі спецпредставником України на Близькому Сході Максимом Субхом.

Видання стверджує, що Україна має намір створити “діалоговий канал” з Ізраїлем. Тоді б країни могли обмінюватися розвідданими та координувати позиції. Максим Субх наголосив, що такий формат особливо важливий, бо між Іраном та Росією посилюється співпраця.

Нині Київ очікує, що Єрусалим займе чіткішу позицію щодо російського вторгнення. Очікується, що країна долучиться до введення антиросійських санкцій та військової допомоги.