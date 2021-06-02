Україна доєдналася до більш ніж 100 країн світу, які впроваджують середньострокове бюджетне планування.

Про це під час засідання Уряду заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

“Цього тижня Уряд затвердив два вкрай важливі документи: Прогноз економічного і соціального розвитку України на 2022-2024 роки та Бюджетну декларацію на 2022-2024 роки. У цих документах люди зможуть побачити в перспективі трьох років, на що саме підуть їхні податки”, – заявив очільник Уряду.

Шмигаль зазначив, що у цих документах є кілька важливих положень, на які варто звернути увагу. За його словами, після запровадження середньострокового бюджетного планування, дефіцит бюджету скоротиться майже удвічі й повернеться до планових 3% вже з 2023 року.

Державний борг планується зменшити до рівня менш ніж 50% ВВП. Шмигаль наголосив, що таким чином менше коштів витрачатиметься на обслуговування боргів і більше витрачатиметься на медицину, оборону та освіту.

Прем’єр спрогнозував, що зростання зарплат в наступні 3 роки становитиме приблизно 8-10% на рік з урахуванням інфляції. Водночас інфляція повернеться до таргету в 5% вже у 2023 році, а у 2022 складе 6,2%.

Буде забезпечено макроекономічну стабільність, а курс долара очікується у коридорі 28-29 грн.

“Завдяки проведеним реформам вже у 2023 році зможемо вийти на стійкий тренд зростання економіки фактично у 5% щороку”, – додав прем’єр.