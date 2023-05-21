За умови розблокування портів Миколаєва Україна може наростити експорт зерна. Міністр аграрної політики та продовольства України Микола Сольський зазначив, що ці порти можуть здешевити логістику.

Джерело: Міністерство аграрної політики та продовольства України у національному телемарафоні.

Миколаївський порт співставний по розмірах з портами Одеси. Розблокування може приблизно вдвічі може збільшити експорт для України та здешевити логістику. Своєю чергою українські аграрії отримають більше грошей.

“Важливе відкриття не тільки Миколаєва, а й кількість суден, яка пропускаються на Босфорі, була достатньою. Тому що, якщо їх буде недостатньо, не важливо, скільки портів будуть відкритими, це нічого не дасть” – підкреслив Сольський.

Також він наголосив, що важливо говорити і не забувати про тих людей, які готові працювати на цих суднах. Через війну фактор небезпеки залишається суттєвим.