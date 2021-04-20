Майже 73% українців вважають поганою економічну ситуацію в країні. А серед ключових причин цього називають корупцію та некомпетентність влади.

Про це свідчать результати опитування Центру “СОЦИС” (SOCIS) на тему “Два роки президентства Володимира Зеленського. Як народ оцінює владу?”.

Так, 72,8% респондентів негативно оцінили економічну ситуацію в Україні: 28,6% вважають її дуже поганою, а 44,2% – поганою.

Ще 21,7% опитаних назвали економічну ситуацію задовільною.

І лише 3,1% респондентів вважають ситуацію в економіці України доброю, а 0,5% – дуже доброю. Як зазначалося сьогодні під час презентації результатів дослідження, це є критичним показником.

Респондентів також попросили повідомити, якою, на їхню думку, є головна причина економічної кризи в Україні.

У результаті 40,2% опитаних назвали головною причиною кризи високий рівень корупції в країні.

А 27,8% вважають некомпетентність влади головною причиною економічної кризи.

Ще 12% назвали причиною пандемію коронавірусу, 7,3% – війну на Сході України, 3,7% – світову економічну кризу.

Лише 0,5% опитаних заявили, що “в Україні немає економічної кризи”.

Дослідження проводилося 8 – 12 квітня 2021 року на всій території України, крім тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької та Луганської областей. Результати репрезентативні на рівні всієї країни за показниками віку (старші 18 років), статі, типу поселення (місто/село) та поділу на області. Загалом було опитано 2000 респондентів. Метод дослідження: телефонне інтерв’ю САТІ (Computer Assisted Telephone Interviewing) з використанням планшетів. Статистична похибка вибірки не перевищує 2,4%.