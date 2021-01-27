Кабінет Міністрів сьогодні на засіданні затвердив механізм, згідно з яким українці зможуть взяти житло в іпотеку під 7 % вже цього року.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

“Президент України Володимир Зеленський поставив Уряду завдання створити механізми та інструменти, які дадуть можливість запустити в Україні доступне іпотечне кредитування. Сьогодні на засіданні Уряду було схвалено постанову, яка затверджує такий механізм. Вже цього року українці зможуть взяти іпотеку під 7 %”, – зазначив він.

Як уточнили в Офісі президента, постанова “Деякі питання забезпечення функціонування Фонду розвитку підприємництва з метою здешевлення вартості іпотечних кредитів”, передбачає, що Фонд здійснює компенсацію відсоткової ставки до рівня 7 % річних за іпотечними кредитами, що надаються позичальникам на придбання житла, з метою здешевлення їхньої вартості. Компенсацію відсотків Фонд надає позичальникам, які отримали іпотеку у національній валюті в уповноваженому банку.

Скористатися цією компенсацією зможуть як громадяни України, які прагнуть купити квартиру, так і ті, хто хоче побудувати будинок самостійно.

Зазначається, що в іпотеку не можна буде придбати житло, яке побудоване до 2015 року.

Програма зі здешевлення вартості іпотечних кредитів запрацює в межах програми “Доступні кредити 5-7-9%”.

Документ буде доопрацьований у Міністерстві фінансів протягом двох днів і поданий на підпис прем’єр-міністру до п’ятниці, 29 січня.