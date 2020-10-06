Президент України Володимир Зеленський підписав закон, яким на півроку продовжується мораторій на стягнення майна громадян за валютними іпотечними кредитами.

Про це поінформували в пресслужбі глави держави.

Згідно з даними на сайті Верховної Ради, документ 6 жовтня було повернуто з підписом президента.

Так, в Україні з 2014 року діє мораторій на стягнення майна громадян, наданого в якості забезпечення по валютних іпотечних кредитах. Його дія закінчується 21 жовтня 2020 року.

Даним законом мораторій продовжено на півроку – до 21 квітня 2021 року. Встановлюється заборона на примусове стягнення майна (майнових прав), якщо воно використовується як місце постійного проживання позичальника або є об’єктом незавершеного житлового будівництва.

Також встановлюється заборона на примусове стягнення іншого майна за договорами іпотеки з осіб, які мають зобов’язання за кредитами, наданими їм в іноземній валюті. Діятиме заборона для кредитних установ відступати на користь іншої особи свої права вимоги до позичальника.

“Мораторій продовжено з огляду на ситуацію, у яку потрапили позичальники через знецінення національної валюти з 2008 року, та, як наслідок, неможливість сплачувати кредити в іноземній валюті за поточним валютним курсом”, – зазначається в повідомленні ОПУ.