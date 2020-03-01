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Українців попередили про сильні пориви вітру

Сьогодні, 1 березня, в Україні очікується погіршення погодних умов, зокрема, штормові пориви вітру.

Неділя, 1 березня 2020, 13:34

Про це повідомила в Державній службі з надзвичайних ситуацій.

За даними УкрГідрометцентру, вдень 1 березня та впродовж 2 березня в Україні, крім східної частини, очікуються пориви вітру 15-20 м/с. В Карпатах пориви досягатимуть 25-30 м/с.

Крім того, у Києві в найближчі три години з утриманням до кінця доби очікуються пориви вітру 15-20м/с (І рівень небезпечності, жовтий).

Управління з питань цивільного захисту КМДА закликало мешканців міста бути обережними та дотримуватись основних рекомендацій під час сильного вітру:

• усі вікна будинків щільно закрити, прибрати з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні;

• якщо ви опинилися на вулиці, то триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев;

• у разі сильного вітру сховатися в найближчому приміщенні або природному укритті;

• уникати перебування поблизу великих дерев, особливо тополь, а також не паркувати поруч із ними автотранспорт.

  • Раніше повідомлялося, що в п’ятницю, 28 лютого, України накриють дощі, мокрий сніг та сильний вітер.
Теги: штормовой ветер, ДСНС, погода, ветер, штормовое предупреждение

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