Українці на карантині почали частіше дивитися новини.

Про це йдеться в опитуванні соціологічної групи “Рейтинг”.

Результати опитування, проведеного 1-2 квітня, продемонстрували, що за період карантину майже половина опитаних стали стежити частіше за новинами.

Третина опитаних відзначили, що почали частіше дивитися фільми та серіали, прибирати вдома, готувати їжу. Близько чверті заявили, що збільшили час на заняття саморозвитком, спілкування з рідними і близькими, сон, їжу і прослуховування музики.

Кожен п’ятий почав частіше займаються своїм хобі, читати книги або займаються спортом.

Карантин також значно вплинув на прогулянки на свіжому повітрі – майже половина зазначили, що роблять це рідше, ніж зазвичай.

Близько 40% респондентів заявили, що рідше спілкуються з друзями.