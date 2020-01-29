Українці вважають головними проблемами, які найбільше заважають розвитку країни, корупцію і війну на Донбасі. На третьому місці – "засилля олігархів в економіці".

Про це свідчать результати опитування, проведеного Фондом “Демократичні ініціативи” імені Ілька Кучеріва спільно з соціологічною службою Центру Разумкова.

Так, 69 % опитаних заявили, що найбільшою проблемою, що заважає розвитку України, є корупція, а 68,9 % – що війна на Донбасі.

Ще 30,7 % респондентів назвали головною проблемою засилля олігархів в економіці.

Крім того, українці назвали в якості проблем відсутність професіоналів у владі (25 %), міграцію, виїзд працездатного населення з країни (24,8 %), популізм політиків (17,3 %), пасивність громадян (12,2 %), відсутність істотних інвестицій в економіку (11,6 %), зовнішнє управління (8,8 %).

Розрив відносин із Росією вважають проблемою 7,2 % опитаних.

Загальнонаціональне дослідження проводилося з 6 по 11 грудня 2019 року в усіх регіонах України за винятком Криму і окупованих територій Донецької і Луганської областей. Опитано 2018 респондентів віком від 18 років. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3 %.