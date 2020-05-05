Про це свідчать результати дослідження, проведеного Фондом демократичних ініціатив імені Ілька Кучеріва.
Уточнюється, що 61% українців висловилися проти участі українських політиків у заходах 9 травня в Москві.
Водночас підтримали б подібні дії українських політиків лише 21% українців.
Також згідно з результатами опитування більшість українців (51%) взагалі не знають про існування заходу під назвою “Безсмертний полк”. Ще 12% знають про захід, але ставляться до нього негативно.
Опитування було проведено з 17 по 22 квітня 2020 року. Статистична похибка не перевищує 2,2%.
- У Києві 8 – 9 травня не будуть проводити масові заходи в зв’язку з карантинними обмеженнями.