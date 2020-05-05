Більшість українців вважають, що українські політики не повинні їздити до Москви на урочисті заходи до 9 травня.

Про це свідчать результати дослідження, проведеного Фондом демократичних ініціатив імені Ілька Кучеріва.

Уточнюється, що 61% українців висловилися проти участі українських політиків у заходах 9 травня в Москві.

Водночас підтримали б подібні дії українських політиків лише 21% українців.

Також згідно з результатами опитування більшість українців (51%) взагалі не знають про існування заходу під назвою “Безсмертний полк”. Ще 12% знають про захід, але ставляться до нього негативно.

Опитування було проведено з 17 по 22 квітня 2020 року. Статистична похибка не перевищує 2,2%.