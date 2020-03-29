Про це повідомляють #Букви.
Як відомо, з 28 березня Україна закрила кордони в зв’язку з поширенням COVID-19. Тепер потрапити в країну можна тільки пішки і на власному автотранспорті. В країну прибувають останні авіарейси з евакуйованими громадянами.
Пасажири, які летять в Україну з Балі, повідомили, що їх авіапереліт був спланований з пересадкою в Досі, столиці Катару.
“Наша космічна держава вирішила тут організувати “евакуацію” з Катару туристів, які прилетіли з Балі. Причому квитки у всіх катарцев були до Києва і вони готові всіх були везти, але наш уряд нав’язав всім 2 спец рейсу від SkyUp Airlines за рахунок самих пасажирів”, — розповів один з пасажирів рейсу Ростислав Русаков.
В аеропорту Дохи пасажирам повідомили, що полетіти зможуть тільки ті громадяни, які дадуть письмову згоду на примусову обсервацію в готелях Києва.
“Головні пригоди почалися коли всіх посадили в обидва літаки і почали вимагати підписати якийсь липову папірець про примусову двотижневу обсервації. Ціни в євро. Зараз в літаку ніхто не хоче нічого підписувати, а з Києва приходить ультиматум, що без підписання літаки не випустять з Дохи. Хоча це саме по собі абсурд, тому що в Досі нас ніхто не готовий ні розміщувати, ні розбиратися в цьому абсурді від нашого уряду. Ну і всіх пасажирів сьогоднішніх рейсів, як і всіх попередніх рейсів пропустили додому без всяких примусових підписів”, — додав Русаков.
Аналогічну інформацію повідомила пасажирка рейсу Рада Радмілевіч.
“Допоможіть! Нас примушують до платної обсервації (це не самоізоляція, читайте термінологію) замість домашньої самоізоляції та не випускають рейс з Дохи, з погрозами та ультиматумами. Ми зафіксували на відео та диктофон в якій формі нас поставили перед фактом”, — написала вона.
Помогите! Нас принуждают к платной обсервации (это не самоизоляция, читайте терминологию) вместо домашней самоизоляции и не выпускают рейс из Дохи, с угрозами и ультиматумами.Т.е., сотни людей, приехавших из Италии, Испании, Германии, США, где десятки тысяч заболевших, спокойно разъехались по домам, а те, кто с Бали, где заболевших единицы, на принудительную, платную обсервацию. Мы зафиксировали на видео и диктофон в какой форме нас поставили перед фактом. Мы все ещё стоим.Коллеги, наши рейсы PQ398 PQ396, отслеживайте на флайрадаре и приезжайте в борисполь, будет весело. Терминал Б.
Gepostet von Rada Radmilevich am Sonntag, 29. März 2020
Киянка Анастасія Золота зафіксувала на камеру момент збору підписів.
Згідно з документом, який українці підписали, обсервація буде проходити в готелі “Козацький”, розташованому на Майдані Незалежності в Києві за рахунок держави.
Також пропонується проходження обсервації в готелі “Пуща Конгрес” (або аналогічному). Вартість проживання — від 169 євро або 5207 гривень за місце в двомісному будинку до 338 євро або 10 415 гривень за одномісний номер. Проживання дітей до 12 років з батьками безкоштовно.
- Раніше повідомлялося, що громадян України, евакуйованих сьогодні з В’єтнаму, не помістили на примусову обсервацію, як це анонсував глава МВС Арсен Аваков. Українці відмовилися від обсервації, дізнавшись, що вона платна. Деякі з них вибігли з аеропорту з валізами.