Про це повідомляють #Букви.

Як відомо, з 28 березня Україна закрила кордони в зв’язку з поширенням COVID-19. Тепер потрапити в країну можна тільки пішки і на власному автотранспорті. В країну прибувають останні авіарейси з евакуйованими громадянами.

Пасажири, які летять в Україну з Балі, повідомили, що їх авіапереліт був спланований з пересадкою в Досі, столиці Катару.

“Наша космічна держава вирішила тут організувати “евакуацію” з Катару туристів, які прилетіли з Балі. Причому квитки у всіх катарцев були до Києва і вони готові всіх були везти, але наш уряд нав’язав всім 2 спец рейсу від SkyUp Airlines за рахунок самих пасажирів”, — розповів один з пасажирів рейсу Ростислав Русаков.

В аеропорту Дохи пасажирам повідомили, що полетіти зможуть тільки ті громадяни, які дадуть письмову згоду на примусову обсервацію в готелях Києва.

“Головні пригоди почалися коли всіх посадили в обидва літаки і почали вимагати підписати якийсь липову папірець про примусову двотижневу обсервації. Ціни в євро. Зараз в літаку ніхто не хоче нічого підписувати, а з Києва приходить ультиматум, що без підписання літаки не випустять з Дохи. Хоча це саме по собі абсурд, тому що в Досі нас ніхто не готовий ні розміщувати, ні розбиратися в цьому абсурді від нашого уряду. Ну і всіх пасажирів сьогоднішніх рейсів, як і всіх попередніх рейсів пропустили додому без всяких примусових підписів”, — додав Русаков.

Аналогічну інформацію повідомила пасажирка рейсу Рада Радмілевіч.