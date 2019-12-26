Жителі України цього року витратять на закупівлі для новорічного столу на 362 гривні менше, ніж минулого.

Про це свідчать результати загальнонаціонального дослідження, проведеного Фондом “Демократичні ініціативи” імені Ілька Кучеріва спільно з соціологічною службою Центру Разумкова з 13 по 18 грудня 2019 року.

Так, середня сума, яку українці готові витратити на новорічний стіл, становить 1390 грн. Це менше, ніж минулого року (1752 грн).

Водночас 23 % опитаних (як і минулого року) відповіли, що у них на новорічний стіл немає грошей.

Новорічну ніч більшість українців (67 %) проведуть вдома, в колі сім’ї, ще 16,5 % – в гостях у друзів або родичів, а 2,6 % – в громадському закладі або на публічному святкуванні.

Крім того, 0,5 % респондентів повідомили, що зустрінуть Новий рік “у колі” інтернету, 0,6 % – в цікавій подорожі по Україні, 0,6 % – за кордоном, 2,1 % – на самоті перед телевізором.

Крім того, 3,4 % опитаних святкувати не планують взагалі і підуть спати.

28,3 % опитаних (як і минулого року) хочуть бачити Діда Мороза в ролі того, хто роздає подарунки, а на користь Святого Миколая висловилися 16,9 % (12 % минулого року). Санта Клаус здав позиції: 1,3 % проти торішніх 3,5 %.

Що стосується самих подарунків, то, як і минулого року, найбільше українці в Новому році хотіли б отримати здоров’я (49 %), мир у країні (40 %), лад у сім’ї, розуміння близьких (29 %), гроші (24 %), гарну роботу (16 %), успіхи дітей (12 %).

Взагалі не чекає ніяких подарунків у Новому році тільки 1 % населення.

Дослідження проводилося у всіх регіонах України за винятком анексованого Криму та окупованих територій Донецької і Луганської областей. Опитано 2017 респондентів у віці від 18 років. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3 %.