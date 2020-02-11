Житель Луганської області був затриманий співробітниками Служби безпеки України під час спроби вивезти в Росію частину корпусу військового гелікоптера Мі-24.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Уточнюється, що автомобіль жителя Білокуракинського району був зупинений біля державного кордону.

“Зловмисник планував перетнути митний кордон в об’їзд офіційних пунктів пропуску. На території РФ вантаж повинен був зустріти його подільник”, – сказано в повідомленні.

Оглядаючи машину, співробітники спецслужби виявили кільову частину гелікоптера.

Наразі вирішується питання про повідомленні громадянину про підозру за статтею 333 КК (“порушення порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають експертному контролю”).

Також правоохоронці намагаються встановити джерело походження агрегату.