19-річний українець Юрій Захарєєв завоював золоту медаль Чемпіонату світу з боксу у ваговій категорії до 71 кілограма.

Про це повідомили у Федерації боксу України.

У фіналі Захарєєв боксував проти росіянина Вадима Мусаєва. Всього українець здобув п’ять перемог, зокрема переміг двох ексчемпіонів світу, а його суперник Мусаєв виграв чотири бої.

У фінальному поєдинку Захарєєв впевнено забрав перший раунд за оцінками усіх суддів, 10:9. У другому раунді боксери влаштували кілька яскравих розмінів, але більш точним виходив саме Юрій.

За оцінками чотирьох суддів після двох раундів Захарєєв вигравав 20:18, ще один зафіксував проміжну нічию – 19:19.

В останньому раунді Захарєєв віддав супернику центр рингу, перейшов у позицію другого номера, але не дав нічого продемонструвати супернику в атаці. І у підсумку, усі судді віддали українцеві перевагу також в останньому раунді.

Судді одноголосно визнали перемогу Захарєєва з рахунком 30:27.

Юрій Захарєєв – уродженець Білгород-Дністровського. На рахунку боксера 15 перемог в аматорському боксі, зокрема одна нокаутом, та жодної поразки. Він є чинним чемпіоном світу серед молоді й посідає третє місце в рейтингу BoxRec у своїй вазі.

Для Захарєєва це “золото” стало дебютним на чемпіонаті світу серед дорослих. Він також став першим чемпіоном світу з України з 2017 року. Це сьоме “золото” в історії України на чемпіонатах світу з боксу. До цього золоті нагороди здобували Василь Ломаченко (2009, 2011), Тарас Шелестюк, Євген Хитров, Олександр Усик (усі – 2011), Олександр Хижняк (2017).