Про це опубліковано результати дослідження, яке поширив Світовий конгрес українців (СКУ).

Некоректні зображення знаходяться у дитячих та точних мапах для професіоналів, від настінних декоративних – до дорожніх путівників.

“Крим, Донецька, Луганська, Запорізька та Херсонська області зображуються, частково або повністю, частиною РФ або як “спірна територія”. Вся ця продукція суперечить нормам міжнародного права, офіційному зображенню України в ООН та Євросоюзі, а також офіційним позиціям європейських країн, Великої Британії та США, які підтримують територіальну цілісність України”, – повідомив СКУ.

За словами Павло Садоха, віцепрезидента Світового конгресу українців у Західній Європі, українці є свідками праці російських агентів у різних сферах в Європі, зокрема, освіті, туризму тощо.

“У березні цього року, під час з’їзду російського союзу промисловців і підприємців Путін заявив, що Росія має багато друзів у західних країнах. Напевне, він мав на увазі не тільки економічні зв’язки”, – сказав він.

За його словами, завдяки небайдужим українцям вдається виявляти підручники, карти туристичні брошури, де, для прикладу, Крим позначається як територія Росії. Через офіційні звернення до відповідних міністерств чи приватних інституцій вдається виправляти помилки.

Павла Садоха вважає, що важливо й заохочувати українців за кордоном виявляти випадки російської пропаганди, аби зменшувати вплив Росії на Захід.