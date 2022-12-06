Україні сьогодні повернули тіла ще 49 українських військових, які загинули, захищаючи країну від російських окупантів.

Про це повідомили у Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Офіс Уповноваженого зі зниклих безвісти спільно з силовими структурами продовжує повертати додому загиблих захисників.

Сьогодні, 6 грудня, відбулося чергове передання тіл героїв. Україні вдалося повернути 49 загиблих захисників.

“Зараз спільно з силовими структурами робимо все можливе, щоб повернути якомога більше тіл. Постійно тривають роботи з відпрацювання локацій, де ймовірно знаходяться загиблі бійці. Дякую кожному, хто долучається до цих надскладних процесів, адже для рідних наших захисників гідно попрощатися з ними – справа честі!” – наголосив Олег Котенко.

Загалом від початку призначення Уповноваженого зі зниклих безвісти, додому вдалось повернути тіла 827 українських військовослужбовців, які загинули в боях з російськими загарбниками.