Сьогодні, 22 листопада, відбулося передання тіл українських військовослужбовців, які віддали свої життя за Україну. Цього разу вдалося повернути тіла 33 захисників.

Про це повідомила пресслужба Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Сьогодні українській стороні вдалося повернути тіла ще 33 українських військовослужбовців, які загинули внаслідок повномасштабної війни Росії проти України.

Операцію проводено за співпраці уповноваженого зі зниклих безвісти Олега Котенка та низки силових структур України.

“Процес переговорів про передачу тіл триває постійно. Спільними зусиллями прагнемо якнайшвидше повернути сім’ям тіла захисників, щоб ті могли гідно вшанувати їх пам’ять!” – заявив Олег Котенко.

Зазначимо, що загалом від початку роботи Офісу уповноваженого зі зниклих безвісти вдалося повернути 696 тіл.

Крім того, 8 листопада українській стороні вдалося повернути рідним тіла 38 захисників. А 19 листопада з російського полону повернулося троє українських військовослужбовців окремого батальйону морської піхоти.