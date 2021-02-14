Українська біатлоністка Олена Підгрушна фінішувала сьомою у гонці переслідування на чемпіонаті світу в Поклюці.

Про це повідомляє Федерація біатлону України.

За Україну виступали Олена Підгрушна, Дар’я Блашко, Юлія Джима та Валентина Семеренко.

Найкращий результат серед українок показала Підгрушна, яка фінішувала сьомою. Блашко та Джима посіли 24-е та 25-те місця відповідно. Семеренко зійшла з дистанції і не фінішувала.

Переможницею гонки стала норвежка Тіріль Екхофф, другою фінішувала австрійка Ліза Тереза Хаузер, трійку лідерів замкнула француженка Анаїс Шевальє.