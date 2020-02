Про це вона написала у Facebook.

“Друзі, це капець, я виграла нагороду «Краща режисура» у категорії World Documentary Competition на фестивалі Sundance! Що я відчуваю? Я трохи згодом напишу, що я відчуваю”, – написала Ірина.

Режисерка отримала свою нагороду за стрічку The Earth Is Blue As an Orange (“Земля блакитна, ніби апельсин”). Фільм розповідає про життя однієї родини, що проживає в червоній зоні Донбасу. Міни все ще падають, але підлітки у військовій зоні хочуть жити, любити, сміятися, вчитися і навіть знімати власні фільми.

Фільм створений компанією “Альбатрос Коммунікос Україна” в копродукції з Литвою за підтримки Держкіно. Державна фінансова підтримка проекту становить 12 млн 728,1 тис. грн (100%).

Стоит отметить, что этот фестиваль является самым престижным в мире независимого и документального кино.