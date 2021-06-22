Друга ракетка України Даяна Ястремська, яку відсторонили від змагань через вживання допінгу, визнана невинуватою і повернеться до змагань.

Про це вона розповіла на своїх сторінках у Facebook та Instagram.

За словами Ястремської, 21 травня вона мала змогу представити докази незалежному трибуналу, і він виніс рішення щодо неї 21 червня.

“Трибунал визнав, що позитивний тест був спричинений забрудненням, що я не винна і не діяла з необережності, що на мене не варто накладати санкції”, — сповістила спортсменка.

Ястремська подякувала своїм шанувальникам, родині, адвокатам та агенту за підтримку і повідомила, що з нетерпінням чекає на повернення у теніс.

“Тепер я з нетерпінням чекаю повернення до своєї пристрасті — тенісу. Його у мене забрали на надто довгий час, я не можу дочекатися повернення в тур. Побачимось якнайшвидше!”, — резюмувала вона.