Про це вона розповіла на своїх сторінках у Facebook та Instagram.
За словами Ястремської, 21 травня вона мала змогу представити докази незалежному трибуналу, і він виніс рішення щодо неї 21 червня.
“Трибунал визнав, що позитивний тест був спричинений забрудненням, що я не винна і не діяла з необережності, що на мене не варто накладати санкції”, — сповістила спортсменка.
Ястремська подякувала своїм шанувальникам, родині, адвокатам та агенту за підтримку і повідомила, що з нетерпінням чекає на повернення у теніс.
“Тепер я з нетерпінням чекаю повернення до своєї пристрасті — тенісу. Його у мене забрали на надто довгий час, я не можу дочекатися повернення в тур. Побачимось якнайшвидше!”, — резюмувала вона.
- Як сповіщалося, друга ракетка України — 21-річна Даяна Ястремська — провалила тест на допінг. У пробі українки, зданій 24 листопада 2020 року, було виявлено метаболіти местеролону.
- У Міжнародній федерації тенісу зазначили, що местеролон — це речовина, яка заборонена категорією S1 Заборонного списку WADA 2020, а тому також заборонена Антидопінговою програмою тенісу 2020 року. Через це її було відсторонено від змагань.
- Згодом Незалежний трибунал відмовив їй у знятті недопуску. Тоді було звернення до Спортивного арбітражного суд і знову відмова.
- Після цього до Спортивного арбітражного суду подала скаргу вже сама Ястремська, але це не дало результату.