Українка Анастасія Лисенко завоювала срібну медаль на чемпіонаті Європи з важкої атлетики, який проходить в Москві.

Про це повідомляє видання Sportarena.

Лисенко показала другий результат у ваговій категорії понад 87 кг.

Українка стала другою в поштовху (136 кг) і в ривку (116 кг), а також в сумі двоєборства (252 кг).

Кращий результат показала лише представниця Великої Британії Емілі Кемпбелл, якій за сумою двох дисциплін підкорилася вага 276 кг.

Для України медаль Лисенко стала першою срібною на турнірі. Каміла Конотоп, Ірина Деха, Аліна Марущак і Дмитро Чумак завоювали золото, Дмитро Вороновський — бронзу.

Лисенко завоювала срібло чемпіонату Європи вчетверте в кар’єрі. Раніше вона брала медалі в 2015, 2017 і 2019 роках.