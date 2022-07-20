Українка Ярослава Магучіх здобула срібну медаль зі стрибків у висоту на чемпіонаті світу з легкої атлетики. У такий спосіб, країна на третьому чемпіонаті світу поспіль отримує нагороду у жіночих стрибках у висоту.

Про це повідомляє “Суспільне”.

Зазначається, що жіночі стрибки у висоту були найбільшою медальною надією для України, адже одразу три атлетки входять у десятку світового рейтингу. Двом з трьох українок вдалося подолати кваліфікацію: Ярослава Магучіх та Ірина Геращенко зробили це без жодної помилки, тоді як Юлія Левченко не пройшла до фіналу.

Ярослава вдруге поспіль здобула срібну медаль чемпіонату світу, а Ірина на другому глобальному турнірі поспіль (Олімпіада-2020) фінішувала четвертою.

Цього чемпіонату світу одразу вісім атлеток взяли висоту 1,96 м — востаннє подібне було у 2009 році. Серед тих, хто подолав 1,96 м були й дві українки: Магучіх без жодної помилки та Геращенко, використавши одну другу спробу.

“Золото” розігрувалося на 2,04 м, втім Магучіх та Геращенко не взяли цю висоту.

Елеонор Паттерсон (Австралія) — 2.02 м Ярослава Магучіх (Україна) — 2.02 м Єлена Валортігара (Італія) — 2.00 м Ірина Геращенко (Україна) — 2.00 м