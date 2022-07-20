Про це повідомляє “Суспільне”.
Зазначається, що жіночі стрибки у висоту були найбільшою медальною надією для України, адже одразу три атлетки входять у десятку світового рейтингу. Двом з трьох українок вдалося подолати кваліфікацію: Ярослава Магучіх та Ірина Геращенко зробили це без жодної помилки, тоді як Юлія Левченко не пройшла до фіналу.
Ярослава вдруге поспіль здобула срібну медаль чемпіонату світу, а Ірина на другому глобальному турнірі поспіль (Олімпіада-2020) фінішувала четвертою.
Цього чемпіонату світу одразу вісім атлеток взяли висоту 1,96 м — востаннє подібне було у 2009 році. Серед тих, хто подолав 1,96 м були й дві українки: Магучіх без жодної помилки та Геращенко, використавши одну другу спробу.
“Золото” розігрувалося на 2,04 м, втім Магучіх та Геращенко не взяли цю висоту.
- Елеонор Паттерсон (Австралія) — 2.02 м
- Ярослава Магучіх (Україна) — 2.02 м
- Єлена Валортігара (Італія) — 2.00 м
- Ірина Геращенко (Україна) — 2.00 м
- Нагадаємо, що українець Андрій Проценко, який представляв Херсонську область, завоював першу медаль України зі стрибків у висоту на чемпіонаті світу з легкої атлетики-2022. Спортсмен здобув “бронзу”.