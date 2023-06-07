В Парижі відбувся конкурс LVMH Prize для дизайнерів, переможець якого отримує приз - 400 000 євро та рік тренувань з експертами LVMH.

Джерело: WWD

Louis Vuitton Moët Hennessy (LVMH) — французька компанія, виробник предметів розкоші. Група включає такі торгові марки як Louis Vuitton, Givenchy, Kenzo, Chaumet, Moet & Chandon, Hennessy, TAG Heuer тощо.

Премія LVMH відкрита для дизайнерів віком до 40 років, які представили та продали щонайменше дві колекції одягу.

6 червня японський дизайнер Сатоші Кувата, засновник Setchu (бренду агендерного одягу), виграв премію LVMH на зірковій церемонії в Парижі. Переможець отримає 400 000 євро та рік тренувань з експертами компанії LVMH.

Бренд “Bettter” від українського дизайнера Юлії Пеліпас та лейбл “Magliano” італійського дизайнера Луки Мальяно стали спільними переможцями Спеціального призу журі – премії імені Карла Лагерфельда. Вони посіли друге місце та отримають грант у розмірі 200 000 євро і річну програму наставництва від LVMH.