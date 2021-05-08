Про це поінформували в пресслужбі WTA.
Костюк, котра наразі займає 77 місце в рейтингу WTA, відзначилася ефектним ударом у матчі другого кола турніру в Стамбулі (Туреччина) в квітні проти росіянки Дар’ї Касаткіної.
Тоді в 1/8 фіналу українка здолала Касаткіну із рахунком 6:3, 7:5.
Костюк зуміла дійти до півфіналу на турнірі в Стамбулі, але програла румунці Сорані Кирсті.
Удар Костюк був визнаний найкращим у квітні за підсумками голосування вболівальників. Українка отримала 41% голосів. За її найближчу конкурентку – німецьку тенісистку Анжеліку Кербер було віддано 36% голосів.
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— wta (@WTA) May 4, 2021
- Раніше українська тенісистка Марта Костюк вперше вийшла у фінал кваліфікації Відкритого чемпіонату Франції (“Ролан Гаррос”).