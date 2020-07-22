Міністр економіки, торгівлі і сільського господарства України Ігор Петрашко вважає, що економіка в країні падала ще до того, як почалася епідемія коронавірусу і було введено карантин. Ці чинники лише прискорили падіння.

Про це він сказав в інтерв’ю виданню “РБК-Україна”.

За його словами, в першому кварталі фіксувалося падіння економіки на 1,5%. Коронавірус і карантин не могли вплинути на цей показник.

Він вважає, що справа не в карантині, а в роботі минулого уряду. Нинішню ситуацію міністр вважає не “виправданням або викликом”, а “можливістю”.

“Зростання економіки базується на кількох основних формулах, одна з яких – government spending (державні витрати) … Програма “Великого будівництва” підтримує економічні сектори. Сюди ж я б відніс кредитну програму “5-7-9″, де є вимушений елемент державного впливу на систему. Також є програма тимчасового безробіття, яка підтримує мікро- і малих підприємців, щоб гроші заходили в економіку.

Є бюджетна програма компенсації 25% вартості сільськогосподарської техніки і обладнання вітчизняного виробництва, де враховується рівень локалізації. На 2020 рік передбачено 1 млрд гривень, станом на сьогодні вже виплачено 670,4 млн гривень.

На таких форматах гроші йдуть безпосередньо в економіку з мінімальною імпортної складової. І навряд чи така можливість була, якби не було коронавірусної програми. Тобто багато чого було переглянуто щодо державних витрат”, – пояснив міністр.

У тому випадку, якщо восени все ж буде друга хвиля коронавірусу і доведеться знову вводити локдаун, то, як запевняє міністр, це не буде мати колосального впливу на економіку країни.

“Я не бачу активних ризиків, що ми восени приймемо якесь рішення, яке може закрити бізнес. Якщо будуть спалахи – будемо закривати точково. Зараз не можу сказати, що восени у нас буде новий спалах і ми будемо закривати бізнес, щоб люди не працювали. Багато людей вже навчилися дистанційно працювати. Наш меседж: є спалах, ми на нього реагуємо, але виважено і з певними прорахунками наперед”, – резюмував міністр.