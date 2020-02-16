Про це поінформували в Національному олімпійському комітеті України.

Таким чином, українка гарантувала собі путівку на Літні Олімпійські ігри-2020, які відбудуться в столиці Японії Токіо.

“27-річна одеситка стала першою каратисткою в історії України, котра відібралася на Ігри. Нагадаємо, що карате дебютує в олімпійській програмі саме у Токіо-2020”, – відзначили в НОК.

Як повідомляє видання Хsport, Терлюга в фіналі перемогла єгиптянку Аттіє Ясмін (у категорії до 55 кг).

Під час змагань українка також перемогла представниць Чилі (2:1), Китаю (3:0), Польщі (3:0) і Туреччини (2:0).