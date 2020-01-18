18-річна українська легкоатлетка Ярослава Магучіх встановила юніорський світовий рекорд у стрибках у висоту в приміщенні.

Про це поінформували в Національному олімпійському комітеті України.

Спортсменка взяла участь у змаганнях у Львові і подолала висоту в 2,01 м, що є світовим рекордом серед юніорів.

Це також повторення рекорду України в приміщенні. Крім того, стрибок Магучіх – найкращий результат сезону в світі.

“Українська легкоатлетка Ярослава Магучіх отримує блискучу перемогу на Меморіалі Дем’янюка у Львові. 2,01 – висота, яка принесла їй перше місце, є найкращим результатом сезону в світі, новим світовим рекордом U-20 в приміщенні, повторенням рекорду України в приміщенні і рекордом турніру!” – наголосили в НОК.

Як повідомляє видання Хsport, на змаганнях у Львові Магучіх стартувала з висоти 1,86 м і до 1,99 м підкорювала планку з першої спроби.

1,99 м – новий рекорд змагань. Але Магучіх не зупинилася на досягнутому й пішла на особистий рекорд у приміщенні, подолавши висоту 2,01 м.

Чемпіонат світу-2020 у приміщенні відбудеться в березні в Нанкіні.