Про це поінформували в Національному олімпійському комітеті України.
Спортсменка взяла участь у змаганнях у Львові і подолала висоту в 2,01 м, що є світовим рекордом серед юніорів.
Це також повторення рекорду України в приміщенні. Крім того, стрибок Магучіх – найкращий результат сезону в світі.
“Українська легкоатлетка Ярослава Магучіх отримує блискучу перемогу на Меморіалі Дем’янюка у Львові. 2,01 – висота, яка принесла їй перше місце, є найкращим результатом сезону в світі, новим світовим рекордом U-20 в приміщенні, повторенням рекорду України в приміщенні і рекордом турніру!” – наголосили в НОК.
Як повідомляє видання Хsport, на змаганнях у Львові Магучіх стартувала з висоти 1,86 м і до 1,99 м підкорювала планку з першої спроби.
1,99 м – новий рекорд змагань. Але Магучіх не зупинилася на досягнутому й пішла на особистий рекорд у приміщенні, подолавши висоту 2,01 м.
Чемпіонат світу-2020 у приміщенні відбудеться в березні в Нанкіні.
- У жовтні минулого року Ярослава Магучіх завоювала “срібло” чемпіонату світу-2019 в Досі (Катар) у стрибках у висоту, встановивши рекорд серед спортсменок до 20 років. Вона подолала висоту в 2,04 метра.
- Ярослава Магучіх виграла премію Європейської легкоатлетичної асоціації (EAA) “Зірка, яка сходить” за підсумками 2019 року. Крім того, вона стала найкращою молодою легкоатлеткою світу в 2019 році.