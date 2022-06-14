Українське водійське посвідчення відтепер адаптоване до документів Європейського Союзу. Щоб замінити український документ на новий, європейського зразка, потрібно звернутись до сервісних центрів МВС України.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби Міністерства внутрішніх справ.

У відомстві зауважили, що на новому водійському посвідченні замість піктограм розміщені коди, так само як і на посвідченнях європейського зразка.

Окрім цього, в оновлених документах є відмітка про те, що водій склав практичний іспит на авто з автоматичною коробкою передач. Це буде зображатися у вигляді коду “78”.

Для обміну посвідчення водія необхідно надати:

паспорт

копію ІПН

посвідчення водія

“Отже, якщо ви хочете мати європейський документ, обмінюйте своє старе посвідчення у сервісних центрах МВС”, – йдеться у заяві.