Про це йдеться у повідомленні пресслужби Міністерства внутрішніх справ.
У відомстві зауважили, що на новому водійському посвідченні замість піктограм розміщені коди, так само як і на посвідченнях європейського зразка.
Окрім цього, в оновлених документах є відмітка про те, що водій склав практичний іспит на авто з автоматичною коробкою передач. Це буде зображатися у вигляді коду “78”.
Для обміну посвідчення водія необхідно надати:
- паспорт
- копію ІПН
- посвідчення водія
“Отже, якщо ви хочете мати європейський документ, обмінюйте своє старе посвідчення у сервісних центрах МВС”, – йдеться у заяві.