Попри те, що в українських військових менше озброєння та боєзапасів, у порівнянні з російськими, завдяки партизанському руху ЗСУ вдається завдавати точних ударів по скупченнях російських військ на територіях, які тимчасово окуповані РФ і куди зараз не може зайти українська армія.

Про це повідомляє американське видання The New York Times.

Цього тижня завдяки даним від партизанів, ЗСУ вдалось завдати точних артилерійських ударів по двох російських базах, які були розташовані у тимчасово окупованій Херсонській області. За даними українського військового посадовця – який розповів деталі операції на умовах анонімності – внаслідок цих ударів було знищено десятки російських окупантів.

Як розповів посадовець, цього тижня херсонські партизани виявили російську базу у селі Чкалове. Там було чимало техніки та армійців. Координати бази вони передали українській артилерійській частині, яка дислокується неподалік.

Після цього ЗСУ завдали удару по російській базі після опівночі 9 червня.

Підтвердив інформацію про знищення і радник голови Офісу президента України Олексій Арестович. За його даними, унаслідок атаки на російські бази загинуло близько 200 російських армійців.

За даними військового посадовця, кількість загиблих після удару, очевидно, була високою, оскільки українські наряди влучили у склад боєзапасів, що викликало вибухи та пожежу, яка тривала шість годин.

Посадовець також розповів, що перед тим, як передати координати ЗСУ, партизани поспілкувались з російськими армійцями. Спершу вони подумали, що серед них є араби, та ймовірно, це були найманці з Сирії, які прибули до РФ три тижні тому.

Трохи пізніше, у той же день, партизани надали координати іншої російської бази, яку росіяни облаштували у будівлі курортного комплексу у Старій Збур’ївці.

Унаслідок атаки на другу базу РФ було ліквідовано десятки російських військових, зокрема й двох генералів. Перший – генерал російської армії, а другий з контррозвідки ФСБ.

Деталі двох нападів цього тижня неможливо було незалежно перевірити. МЗС Росії не відповіло на запит про коментар.

Місцевими партизанами, які допомагають українським воїнам знищувати ворогів, можуть бути колишні солдати або цивільні, які збирають інформацію про розташування російських підрозділів.

Українські партизани вже не вперше допомагають у боротьбі з російськими загарбниками. Раніше на тимчасово окупованих територіях вони зупиняли рух російських потягів з озброєнням та технікою, вбивали російських солдатів, та “полювали” на колаборантів.

Їхня підтримка може виявитися вирішальною як на півдні України, де Росія захопила територію, так і на сході, де Україна бореться, щоб утримати свою землю.

Партизанський опір розпочався в перші дні війни, коли мирне населення, озброєне “коктейлями Молотова”, приєдналося до нападів на колони російських військ. Проте коли росіяни почали окуповувати території, партизанська війна стала більш таємною.