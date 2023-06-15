У межах програми USAID "Конкурентоспроможна економіка України" малі та середні підприємці зможуть отримати фінансову підтримку до $150 тисяч для розвитку, підвищення конкурентоспроможності своєї продукції та послуг.

Джерело: пресслужба Мінекономіки

“Український малий та середній бізнес може скористатись не лише урядовою грантовою програмою єРобота, а й програмою партнера Мінекономіки USAID “Конкурентоспроможна економіка України” та отримати фінансову підтримку до $150 тисяч для розвитку, підвищення конкурентоспроможності своєї продукції та послуг на внутрішньому і зовнішніх ринках. На сьогодні приймаються заявки на отримання грантів за чотирма програмами”, – йдеться в повідомленні.

Як зазначається, програма “Безперервність та відновлення бізнесу” спрямована на підтримку безперервності та відновлення бізнесу, включно із переміщенням або відновленням бізнесу в умовах війни, розширенням на зовнішні ринки, а також підтримкою рівня наявних бізнес-можливостей або їхнім покращенням.

Діяльність може бути зосереджено на таких потребах: розвиток виробництва, продажі, адаптація продукту чи запуск нового продукту, сертифікація, цифрові та торгові можливості, покращення бізнес-процесів і моделей, розбудова організаційного потенціалу.

Як пояснили у відомстві, гранти можуть отримати підприємства, що працюють в секторах:

інформаційних технологій та інжинірингу;

виробництва (електронне обладнання та прилади, меблі, одяг та взуття, косметичні та інші вироби для здорового життя, продукти харчування, іграшки, товари для домашніх тварин, інше виробництво будь-якого товару для продажів);

послуг (послуги з автоматизації, проектування, оптимізації виробництв та бізнесу, консалтинг, освіта, комунікації тощо);

креативних індустрій (фільми, аудіовізуальні матеріали, мода та виробництво крафтової продукції).

Також гранти можуть отримати ФОП, приватні підприємства, ТОВ, АТ, що мають штат до 250 працівників та річний оборот до 50 млн євро. Сума гранту – від 600 тис грн до 1,2 млн грн. Заявки приймаються до 24 липня 2023 року.

Гранти для малих та середніх жіночих та сімейних підприємств – надаватимуться на релокацію бізнесу, відкриття нового напрямку бізнесу, його масштабування на території України, вихід на міжнародні ринки, запровадження інноваційних рішень, оптимізації бізнес-процесів з метою підвищення ефективності.

У цьому контексті грант можуть отримати підприємства, що працюють у секторах: виробництво косметичних, текстильних виробів, предметів домашнього вжитку, крафтові виробництва, переробка харчових продуктів, IT, виготовлення меблів та інших продуктів. Гранти мають змогу отримати ФОП, приватні підприємства, ТОВ, АТ, що мають штат до 250 працівників та річний оборот до 50 млн євро. Сума гранту – від $10 000 до $35 000. Заявки приймаються до 24 липня 2023 року.

Окрім того, гранти для підтримки експортних альянсів – надаватимуться на реалізацію заходів з формування та діяльності експортних альянсів – об’єднань підприємств для спільного просування своєї продукції на експортних ринках, які включають не менше 5 підприємств.

Заявки прийматимуться від зареєстрованих в Україні неурядових організацій (альянсів, асоціацій, спілок, об’єднань тощо), що представляють підприємства та приватних підприємців певної галузі (сектору) економіки. Учасниками експортного альянсу можуть бути ФОП, приватні підприємства, що мають штат до 250 працівників та річний оборот до 50 млн євро. Сума гранту – від $35 000 до $150 000. Заявки приймаються до 30 вересня 2023 року.

“Гранти для підтримки участі українського бізнесу в міжнародних торговельних заходах – надання грантів сприятиме відновленню та розвитку експортних продажів підприємств, допоможе їм залучити інвестиції, розширити доступ до іноземних ринків, а також відкрити нові бізнес-можливості. Пріоритетними галузями для надання грантової підтримки є інформаційні технології, інжиніринг, виробництво, а також креативні індустрії та послуги. Сума гранту – від $35 000 до $90 000. Заявки приймаються до 15 вересня 2023 року”, – відзначили в Мінекономіки.