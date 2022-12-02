В українському МЗС повідомили, що низка посольств та консульств України у європейських країнах отримали закривавлені посилки, всередині яких були очі тварин.

Про це на своїй сторінці у Facebook написав речник МЗС України Олег Ніколенко.

Він повідомив, що до посольств в Угорщині, Нідерландах, Польщі, Хорватії, Італії, Австрії, генеральних консульств у Неаполі та Кракові, консульства в Брно надійшли закривавлені пакунки.

“У пакунках знаходилися очі тварин. Самі пакунки просякнуті рідиною характерного кольору та мали відповідний запах. Ми вивчаємо сенс цього послання”, – написав він.

Окрім цього, вхід до помешкання посла України у Ватикані зазнав вандалізму, а до посольства України у Казахстані надійшло повідомлення про замінування, яке після перевірки приміщення не підтвердилося.

“Посольство в США отримало лист з ксерокопією критичної статті про Україну, але, як і більшість інших конвертів, цей лист синхронно з іншими надійшов із території однієї європейської країни”, – додав Ніколенко.

Він додав, що голова МЗС України Дмитро Кулеба назвав ці події “добре спланованою кампанією терору та залякування посольств і консульств України”.

“Не маючи змоги зупинити Україну на дипломатичному фронті, нас намагаються залякати. Однак можу одразу сказати, що ці спроби – марні. Ми й надалі ефективно працюватимемо на перемогу України”, – наголосив Кулеба.

Ніколенко додав, шо українські дипломати продовжать успішно працювати над зміцненням обороноздатності України та забезпеченням українців необхідним для проходження зими енергетичним обладнанням.

Також українська сторона взаємодіє із правоохоронцями іноземних країн задля розслідування всіх випадків погроз, встановлення причетних осіб та притягнення їх до відповідальності.

“За дорученням Дмитра Кулеби всі українські посольства та консульства переведено в режим посилених заходів безпеки. Закликаємо іноземні уряди ґарантувати максимальний захист українських дипломатичних установ відповідно до Віденської конвенції про дипломатичні зносини”, – резюмував Олег Ніколенко.